Symrise dans le vert, malgré la prudence de Jefferies
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:29
Le spécialiste du développement, de la production et de la commercialisation de parfums, d'arômes et d'ingrédients fonctionnels a indiqué avoir réalisé un premier trimestre plus robuste que prévu.
Sur la période, les ventes se sont élevées à 1,249 milliard d'euros, contre 1,317 milliard d'euros un an plus tôt. En ce qui concerne les zones géographiques, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du nord et latine ont connu des croissances organiques positives, contrairement à l'Europe, l'Afrique et au Moyen-Orient.
Jean-Yves Parisot, le président-directeur général de Symrise a déclaré : "2026 marque une année charnière - une année où l'exécution accentue notre différenciation et renforce notre position pour l'avenir".
Les objectifs pour l'exercice en cours ont été confirmés. Le groupe vise une croissance organique de ses ventes comprise entre 2 et 4% et une marge d'Ebitda ajustée entre 21,5 et 22,5%.
Selon Jefferies, les revenus trimestriels sont ressortis 1% au-dessus du consensus. Les analystes en ont profité pour confirmer leur recommandation à conserver, avec une cible de cours de 70 euros.
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