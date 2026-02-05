Symbotic bondit après des revenus du T1 supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de robotique spécialisée dans l'IA, Symbotic SYM.O , ont bondi de 8,1% à 57,80 $ en pré-marché après que l'entreprise a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le T1 .

** La société affiche un chiffre d'affaires de 629,9 millions de dollars au 1er trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 623,1 millions de dollars - données LSEG.

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 650 à 670 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

** La surperformance est due aux marges des logiciels et des opérations ainsi qu'à une meilleure gestion des dépenses - Analystes TD Cowen.

** Sept analystes attribuent à l'action une note "achat" ou supérieure, 11 la jugent "neutre", et trois "vente"; l'objectif de cours médian est de 62 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, l'action SYM a baissé de 10,1% depuis le début de l'année.