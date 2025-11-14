Syensqo va exercer son option de remboursement sur 500 millions d'euros d'obligations hybrides
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 11:48
Le groupe de chimie précise que ces obligations, qui portent un coupon annuel de 2,5%, feront l'objet d'un remboursement le 2 décembre, à leur leur première date de remboursement anticipé.
Une fois ce rachat effectué, Syensqo ne disposera plus d'obligations perpétuelles au sein de son bilan.
'Cette décision réaffirme l'engagement de Syensqo en faveur d'une gestion financière rigoureuse et de la création de valeur à long terme', souligne Christopher Davis, directeur financier de l'entreprise.
'En exerçant cette option de remboursement anticipé sur cet instrument historique, nous continuons d'améliorer l'efficacité de notre structure de capital, tout en préservant les solides fondamentaux qui soutiennent notre profil de crédit en catégorie d'investissement ('investment grade')', ajoute-t-il.
