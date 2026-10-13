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Sycomore AM dévoile un fonds d'actions européennes axé sur la résilience économique
information fournie par AOF 13/10/2026 à 16:47

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(Zonebourse.com) - Sycomore Asset Management, groupe appartenant à la plateforme de sociétés de gestion d'actifs de Generali Investments, annonce le lancement de Sycomore European Strategic Sovereignty. Il s'agit d'un fonds actions de conviction investissant dans des entreprises européennes cotées opérant dans des domaines essentiels à la résilience économique et à l'autonomie industrielle de l'Europe.

Classé Article 8 au sens du règlement européen SFDR, Sycomore European Strategic Sovereignty investit principalement dans des sociétés de toutes capitalisations basées en Europe continentale, avec un focus particulier sur la France, l'Italie et l'Allemagne.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, les besoins croissants de réindustrialisation et la volonté de l'Europe de renforcer son autonomie énergétique et technologique, la souveraineté s'est imposée comme une thématique d'investissement structurelle. Le rapport Draghi a notamment souligné que compétitivité, décarbonation et autonomie stratégique ne peuvent plus être envisagées séparément.

Pour Sycomore AM, ces trois dimensions constituent les fondements d'une souveraineté durable, visant à réduire les dépendances critiques et à renforcer la résilience de long terme de l'économie européenne.

Une approche singulière de l'investissement dans la souveraineté

Le fonds s'articule autour de quatre thématiques d'investissement :

- Transformation numérique et innovation technologique, incluant les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les infrastructures cloud, les data centers et la cybersécurité ;

- Indépendance énergétique et infrastructures critiques, englobant la transition énergétique, la sécurité des approvisionnements et les investissements dans les infrastructures essentielles ;

- Matériaux critiques et chaînes de valeur industrielles, comprenant les technologies, composants et expertises spécialisées nécessaires au renforcement de la base industrielle européenne ;

- Sécurité, portée par la hausse des budgets européens et les programmes destinés à renforcer les capacités spatiales.

Cette nouvelle stratégie s'appuie sur l'expertise historique de Sycomore AM dans l'investissement de conviction sur les petites et moyennes capitalisations européennes. Plus de la moitié du portefeuille devrait être investie dans des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d'euros.

Le fonds est géré par Hugo Mas et Alban Préaubert, spécialistes des actions européennes de petites et moyennes capitalisations. Les gérants bénéficient également du soutien de la plateforme d'investissement de Sycomore AM, notamment des analystes spécialisés en durabilité qui apportent leur expertise sur des enjeux ESG matériels tels que les droits humains et les pratiques de gouvernance.

Intégrer la sécurité dans l'investissement responsable

Sycomore AM considère la sécurité comme une condition préalable au développement durable et a développé un cadre spécifique d'évaluation des investissements liés à la sécurité dans le cadre de son processus d'investissement responsable. Le fonds applique les politiques d'exclusion de la société de gestion et s'appuie sur son modèle propriétaire SPICE afin d'évaluer la création de valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes.

Les entreprises du secteur de la sécurité sont évaluées selon des critères stricts portant sur les droits humains, la gouvernance, la traçabilité des ventes et la gestion des controverses. Le fonds applique également la politique d'exclusion de la société de gestion relative aux armes controversées. Lorsque l'analyse met en évidence des lacunes dans la gestion des risques matériels, l'équipe engage un dialogue ciblé avec l'entreprise concernée.

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