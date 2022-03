Sword Group | Résultats Annuels 2021 | Surperformance en termes de Croissance

Confirmation des performances annoncées le 25 janvier 2022

ANALYSES

Sur l’année 2021, le chiffre d’affaires consolidé est de 214,6 Millions d'euros, avec une marge d’EBITDA de 13,6 %. La croissance organique de l’année ressort à +21,5 %.

Le Groupe avait établi son Business Plan 2021 sur une hypothèse de croissance organique de 13 %. Sword a surperformé en termes de croissance tout en conservant ses objectifs de rentabilité et même en les dépassant.

La division Software est en progression de + 20 % sur l’année 2021 et la division Services en progression de + 21,7 %.

La position cash nette, anciens standards, excluant tous les retraitements IFRS16, se monte à 55 M€ au 31/12/2021.



Agenda

10/03/22

Réunion de présentation des Résultats 2021, 10 heures, Présentiel & Webcast | Inscription

26/04/22

Publication du Chiffre d’Affaires du 1ER trimestre 2022

28/04/22

Assemblée Générale (comptes 2021)



A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.