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Sword Group | Mise à disposition du Rapport Financier du 1er semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 28/08/2026 à 19:29
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Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier semestriel 2026 a été mis à disposition du public.
Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.
Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société.

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