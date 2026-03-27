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Sword Group | Mise à disposition du Rapport Financier 2025
information fournie par Boursorama CP 27/03/2026 à 18:00

Conformément à la réglementation en vigueur, Sword Group annonce que son Rapport Financier 2025 a été mis à disposition du public.

Il a été transmis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et a également été déposé auprès de la Bourse du Luxembourg.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : https://www.sword-group.com/fr/investisseurs/#informations-reglementees



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