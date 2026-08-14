France : l'Insee confirme une inflation à 2,1% sur un an en juillet

Les prix à la consommation ont progressé de 2,1% sur un an en juillet après 1,8% en juin, tirés par des hausses de l'énergie et des services, a confirmé vendredi l'Insee.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, les prix de l'énergie ont augmenté de 12,6% sur un an en juillet, après +11% en juin, explique l'Institut national de la statistique dans un communiqué sur les chiffres définitifs de l'inflation du mois dernier.

"Les prix du gaz accélèrent fortement en juillet (+17,7% après +10,4%). Les prix des produits pétroliers accélèrent également sur un an (+20,7% après +19,7%)", détaille l'Insee.

Les prix des services ont également tiré l'inflation vers le haut, avec une croissance de 2,2%, contre +1,9% en juin.

Dans le détail, les prix des services d'hébergement, de la restauration, des transports (sauf du transport routier), des services de communication et de la protection sociale (gardes d'enfants, maison de retraite...) augmentent.

L'Insee note un ralentissement des prix des services de santé, des assurances et des loisirs.

L'institut relève également que "la baisse des prix des produits manufacturés s'atténue (-0,7% après -1,1%), après un recul en juin lié au calendrier des soldes".

Les prix des produits alimentaires augmentent (+1% sur un an) notamment ceux des produits frais (+3,8%).

"Dans la grande distribution, les prix des produits d'alimentation industrielle, d'entretien et d'hygiène-beauté sont stables sur un an en juillet 2026, après -0,1% en juin", ajoute l'Insee. Sur le mois, ils ont augmenté de 0,6% par rapport à juin.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de zone euro, a progressé de 2,4% sur un an en juillet, après 2% en juin.