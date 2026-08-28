Sword Group | Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société ODDO BHF

du 01/01/2026 au 30/06/2026



Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à ODDO BHF, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

8 752 titres

405 110 Euros

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 511

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 663

- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 87 730 titres pour 2 888 882,50 Euros

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 91 805 titres pour 3 031 936.80 Euros



Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 827 titres

262 055 Euros



La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



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