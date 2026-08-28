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Sword Group | Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la société ODDO BHF
information fournie par Boursorama CP 28/08/2026 à 19:35
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du 01/01/2026 au 30/06/2026

Au titre du contrat de liquidité confié par Sword Group à ODDO BHF, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
8 752 titres
405 110 Euros
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 511
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 663
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 87 730 titres pour 2 888 882,50 Euros
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 91 805 titres pour 3 031 936.80 Euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
12 827 titres
262 055 Euros

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A propos de Sword Group
Sword, c’est 3 900+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
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