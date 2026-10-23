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Sword Group : Accélération de la croissance
information fournie par EuroLand Corporate 23/10/2026 à 08:30

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Publication du T3 2026


Sword Group a dévoilé ses résultats au titre du troisième trimestre 2026, marqués par une nouvelle accélération de l’activité. Le CA a atteint 100,2 M€, en hausse de +9,9% en données publiées et de +17,1% à périmètre comparable (+16,6% à taux de change constants). Dans le même temps, l’EBITDA a progressé de +9,1% à 12,0 M€, faisant ressortir une marge de 12,0%, quasiment stable sur un an (-10 bps). Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le groupe a réalisé un CA de 287,9 M€ (+7,8% en publié et +14,6% en organique à changes constants), pour un EBITDA de 34,5 M€ (+7,8%), soit une marge maintenue à 12,0%.


Perspectives


Concernant nos estimations, nous maintenons inchangées nos prévisions pour l’exercice 2026e, avec un CA attendu à 391,5 M€, soit une croissance de +9,4% en données publiées. Nous réitérons également notre prévision d’EBITDA à 47,2 M€, faisant ressortir une marge de 12,1%, légèrement supérieure à l’objectif de 12,0% fixé par le management.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +54% par rapport au cours du 22/10/2026.

Valeurs associées

SWORD GROUP
32,400 EUR Euronext Paris +10,20%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 08:30:50.

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