Sword Group : Accélération de la croissance

Publication du T3 2026
Sword Group a dévoilé ses résultats au titre du troisième trimestre 2026, marqués par une nouvelle accélération de l’activité. Le CA a atteint 100,2 M€, en hausse de +9,9% en données publiées et de +17,1% à périmètre comparable (+16,6% à taux de change constants). Dans le même temps, l’EBITDA a progressé de +9,1% à 12,0 M€, faisant ressortir une marge de 12,0%, quasiment stable sur un an (-10 bps). Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le groupe a réalisé un CA de 287,9 M€ (+7,8% en publié et +14,6% en organique à changes constants), pour un EBITDA de 34,5 M€ (+7,8%), soit une marge maintenue à 12,0%.
Perspectives
Concernant nos estimations, nous maintenons inchangées nos prévisions pour l’exercice 2026e, avec un CA attendu à 391,5 M€, soit une croissance de +9,4% en données publiées. Nous réitérons également notre prévision d’EBITDA à 47,2 M€, faisant ressortir une marge de 12,1%, légèrement supérieure à l’objectif de 12,0% fixé par le management.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +54% par rapport au cours du 22/10/2026.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer