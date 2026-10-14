Swiss Re pénalisée par une dégradation de broker

(Zonebourse.com) - A contre-courant de la tendance à Zurich ( 0,9% pour l'indice SMI), Swiss Re cède 0,7% à 146,3 CHF, pénalisée par une dégradation de la recommandation de Jefferies de "conserver" à "sous-performance", avec un objectif de cours abaissé de 130 à 110 CHF sur le titre du réassureur helvétique.
"Alors que les tarifs de la réassurance s'orientent à la baisse, à un rythme qui s'accélère probablement encore, les prévisions du consensus nous semblent sous-estimer sensiblement les conséquences de cette évolution sur les revenus de Swiss Re", juge la banque d'affaires américaine.
"Par ailleurs, même si les rachats d'actions apportent un certain soutien au titre, nous pensons que le marché accordera une importance croissante aux performances historiques moins favorables de Swiss Re par rapport à ses concurrents, un écart qui ne se reflète pas actuellement dans les multiples de valorisation", poursuit-elle.
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