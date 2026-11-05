Swiss Re bat les attentes au 3e trimestre, l'action monte

(Zonebourse.com) - Swiss Re gagne 1,1% à 157,8 CHF à Zurich, à la suite de la publication d'un bénéfice net de 1,3 MdUSD au titre du 3e trimestre 2026, supérieur de 16,5% au consensus selon Jefferies. Ce dernier explique cette performance principalement par une sinistralité limitée liée aux catastrophes naturelles et une évolution favorable des provisions techniques.

"Si cette performance supérieure aux attentes constitue un élément positif, ses moteurs sont communs à l'ensemble du secteur, comme l'illustrent les résultats de Munich Re, qui avait déjà créé la surprise", souligne Jefferies, qui maintient sa recommandation "sous-performance" et son objectif de cours de 110 CHF sur Swiss Re.

"Les importantes reprises de provisions constituées au cours des exercices précédents témoignent uniquement de la vigueur du précédent cycle de hausse des tarifs et expliquent la nécessité de réduire les prix", estime le broker, ajoutant que la diminution des sinistres majeurs ne fera qu'accentuer la surcapacité à l'échelle du secteur.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le réassureur suisse affiche un bénéfice net de 4,2 MdsUSD, avec un bénéfice net en repli de 6% pour la division Property & Casualty Reinsurance et en hausse de seulement 3% pour Corporate Solutions, mais une progression de 43% pour Life & Health Reinsurance (L&H Re).

"Nous maintenons nos deux priorités : atteindre nos objectifs financiers et assurer la résilience globale du groupe. Nos performances au cours des neuf premiers mois nous placent fermement sur la bonne voie pour atteindre ces deux objectifs", affirme son CEO, Andreas Berger.

"Au-delà de 2026, nos bases solides et la diversification apportée par nos trois unités commerciales nous donnent confiance dans notre capacité à naviguer avec succès dans différents cycles de marché. Nous continuons à voir des opportunités attractives dans nos activités et les poursuivons avec ambition et discipline", poursuit-il.

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