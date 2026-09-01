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Swiss Life va supprimer jusqu’à 600 postes d’ici fin 2028, dont la moitié en Suisse
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 08:19
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Swiss Life SLHN.S a annoncé mardi prévoir de supprimer environ 600 postes d’ici fin 2028 afin de renforcer son efficacité, après avoir fait état d'une hausse de 3,0% de ses primes émises semestrielles, soutenue par les activités du groupe en Suisse.

La moitié des postes touchés concernera Swiss Life en Suisse, l'autre part concernant principalement Swiss Life Asset Managers à l’étranger, a déclaré dans un communiqué le plus grand assureur vie de Suisse et l'un des principaux propriétaires immobiliers du pays.

"Nous voulons développer durablement nos activités au-delà de 2027 également. Cela passe par le renforcement de notre position et de notre efficience (...) Dans ce contexte, nous supprimerons environ 600 postes d’ici fin 2028," a déclaré dans le communiqué Matthias Aellig, "Group CEO" de Swiss Life.

L’assureur a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 250 millions de francs suisses (266,13 millions d'euros), une décision largement anticipée après l’achèvement du précédent programme en mai.

Les recettes de primes se sont montées à 12,3 milliards de francs, une hausse de 3% en monnaie locale au premier semestre, soutenues par une croissance de 7% sur le marché suisse.

Plus de la moitié des primes de Swiss Life, soit le montant total des paiements collectés auprès des assurés, provenaient de son marché domestique au cours des six premiers mois de 2026.

Les concurrents européens du groupe, Zurich Insurance

ZURN.S et AXA AXAF.PA , ont tous deux enregistré, au premier semestre, des bénéfices supérieurs aux attentes.

(Rédigé par Tristan Veyet et Orest Dovhan, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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