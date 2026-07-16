Swiss Life Asset présente une solution de trésorerie optimisée pour les institutionnels et les entreprises

(Zonebourse.com) - Dans un contexte de normalisation des taux d'intérêt et de recherche accrue de rendement sur les liquidités, Swiss Life Asset Managers annonce le lancement de Swiss Life Funds (F) Smart Cash. Destiné aux investisseurs institutionnels et aux entreprises, ce nouveau fonds a pour objectif d'optimiser la performance des placements de trésorerie tout en conservant les caractéristiques d'une gestion de court terme : liquidité, maîtrise des risques et faible sensibilité aux taux.

Swiss Life Funds (F) Smart Cash est conçu pour offrir un rendement supérieur à celui des placements monétaires traditionnels tout en conservant un profil adapté aux besoins d'une gestion de trésorerie d'entreprise.

Le fonds repose sur une architecture financière utilisant des Total Return Swaps (TRS). Ces contrats d'échange de performance permettent au fonds d'offrir à l'investisseur une exposition économique à un panier d'actifs sans détention directe, afin de capter la performance du marché monétaire tout en recherchant un rendement additionnel. Cette construction financière rigoureuse vise une performance accrue sans compromettre la sécurité et la liquidité attendues par les investisseurs.

Le fonds a ainsi pour objectif de délivrer, sur un horizon de placement court terme, une performance supérieure au taux monétaire EURSTR capitalisé (net de frais), tout en maintenant une volatilité maîtrisée.

La stratégie de Swiss Life Funds (F) Smart Cash s'appuie sur une gestion active combinant un panier diversifié d'actions et des instruments dérivés. Ces derniers permettent d'échanger la performance des actions contre celle du marché monétaire accompagné d'un spread (un rendement supplémentaire).

Le fonds vise ainsi à offrir :

- une recherche de rendement supérieur aux placements monétaires traditionnels ;

- une liquidité quotidienne, adaptée aux besoins des investisseurs ;

- une volatilité maitrisée, compatible avec une gestion de trésorerie ;

- une duration proche de zéro, limitant la sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt ;

- une gestion rigoureuse des risques, reposant sur la collatéralisation des opérations, la diversification des contreparties et un suivi permanent des expositions.

Les actifs sous-jacents sont sélectionnés au sein d'un univers d'investissement diversifié intégrant des critères de diversification ainsi que des exclusions sectorielles et ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

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