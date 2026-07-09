Swift lance un registre blockchain avec un groupe initial de 17 banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après l'annonce de Swift selon laquelle Wells Fargo participera également à cette initiative) par Marc Jones

Le réseau mondial de messagerie financière Swift a lancé jeudi un registre partagé basé sur la blockchain, avec un groupe initial de17 banques, dont Citi C.N et HSBC HSBA.L , dans le cadre d’une initiative visant à permettre des paiements 24 heures sur 24 et à concurrencer le secteur émergent des stablecoins.

Swift, dont le siège est en Belgique et qui est à la base de la grande majorité des messages interbancaires internationaux, a déclaré que ce nouveau registre permettrait de transférer des fonds « tokenisés » – qui présentent l’avantage de pouvoir êtreprogrammés pour des usages spécifiques – 24 heures sur 24, y compris le week-end.

Il s’agit de l’une des plus importantes initiatives du secteur bancaire traditionnel visant à exploiter la technologie blockchain, tout en préservant les contrôles de conformité et opérationnels exigés par les régulateurs mondiaux.

* Le groupe de banques participantes comprend notamment UBS

UBSG.S , BNP Paribas BNPP.PA , BNY BNY.N , Standard Chartered

STAN.L , MUFG 8306.T , ANZ ANZ.AX , DBS DBSM.SI , Lloyds

LLOY.L , et Wells Fargo WFC.N , entre autres.

* Swift a déclaré que la participation de ces banques témoignait d’une « forte demande mondiale » pour ce système, qui permettra aux systèmes de paiement tokenisés internes des banques d’interopérer avec ceux d’autres institutions.

* Ce lancement constitue la première application concrète du nouveau registre annoncé par Swift l’année dernière. Il pourrait ouvrir la voie à de futures innovations, notamment la monnaie programmable et ce que l’on appelle le « commerce agentique », dans lequel des systèmes automatisés peuvent exécuter des paiements et des transactions pour le compte des utilisateurs.

* Cette initiative reflète également les efforts croissants déployés par les banques mondiales pour se préparer à un avenir dans lequel les dépôts, les actifs et les paiements seront de plus en plus tokenisés sur des registres numériques, tout en restant au sein du système financier réglementé.

* SWIFT facilite les paiements transfrontaliers entre plus de 11 500 banques et autres sociétés de services financiers à travers le monde. L’organisation estime que ces transactions représentent l’équivalent du PIB mondial tous les deux à trois jours, entre plus de 200 pays.

* Ce registre blockchain voit le jour dans un contexte de concurrence croissante entre les établissements financiers traditionnels et le secteur des stablecoins, évalué à 315 milliards de dollars et dominé par les émetteurs Tether et Circle, qui permettent de transférer des fonds directement sans passer par des intermédiaires.