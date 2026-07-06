SWEN Capital Partners : Alice Sireyjol nommée directrice de la finance durable

(Zonebourse.com) - SWEN Capital Partners (SWEN CP), acteur dans l'investissement responsable en non coté, annonce la nomination d'Alice Sireyjol en qualité de directrice de la finance durable. Membre du comité exécutif, elle prendra la tête d'une équipe expérimentée de 11 collaborateurs, au service de la stratégie et de la politique de durabilité de l'entreprise.

Ingénieure agronome de l'Institut Agro Rennes-Angers et diplômée d'un Mastère Spécialisé en développement durable d'HEC Paris, Alice Sireyjol possède plus de 15 ans d'expérience dans le développement de stratégies et de transformations durables, en France et à l'international.

Elle a notamment travaillé chez Standard & Poor's (Trucost) et PwC à Londres, avant de rejoindre EY & Associés en tant que senior manager puis Amundi Asset Management comme responsable adjointe du développement de l'investissement responsable.

"Alice apporte une combinaison rare d'expertises en stratégie ESG, en finance et en transformation durable. Son parcours international, sa connaissance approfondie des attentes des investisseurs et son expérience auprès de grands acteurs financiers constituent des atouts précieux pour accompagner notre croissance. Sa nomination illustre notre volonté de rester à l'avant-garde de la finance durable et de continuer à faire évoluer les standards du marché", commente Jérôme Delmas, directeur général de SWEN Capital Partners.

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