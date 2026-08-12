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Sutro Biopharma s'effondre après avoir déçu les prévisions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 16:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Mercredi matin, l'action de Sutro Biopharma

STRO.O , société spécialisée dans le développement de médicaments oncologiques, a chuté d'environ 25%, atteignant son plus bas niveau depuis plus de cinq mois ** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 9,8 millions de dollars, en deçà des 13,1 millions de dollars estimés par LSEG

** La perte trimestrielle s'est élevée à 38,5 millions de dollars, contre une estimation des analystes de 33,8 millions de dollars

** Sutro prévoit de lancer l’essai de phase 1 pour le STRO-006 au troisième trimestre 2026

** La société prévoit que sa trésorerie lui permettra de financer ses activités au moins jusqu’au deuxième trimestre 2028

** Parmi les principaux actionnaires figurent les fonds activistes BVF Partners, Perceptive Advisors et OrbiMed Advisors, selon LSEG

** La recommandation moyenne actuelle sur le titre, établie par 14 analystes, est “acheter” et le cours-cible médian s'élève à 50 dollars

** Mercredi en milieu de matinée, l'action reculait de 6,08 dollars à 18,96 dollars; elle a perdu la moitié de sa valeur depuis mai, mais affiche une hausse de plus de 60% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SUTRO BIOPHARMA
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