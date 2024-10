Sustainable Finance Newsletter - Le changement climatique rend plus difficile la planification d'un abri contre les tempêtes aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Alors même que les secouristes parcourent les montagnes de Caroline du Nord à la recherche de survivants de l'ouragan Helene , les planificateurs publics sont confrontés au défi à long terme de décider comment dépenser au mieux les ressources futures pour la prévention des inondations et l'adaptation.

Vous trouverez ci-dessous un nouveau rapport sur la question, qui fait référence aux défis que pose la protection d'une petite ville remarquable de Caroline du Nord, qui reste exposée aux inondations huit ans après avoir été frappée par l'ouragan Matthew.

Vous trouverez également des liens vers des articles sur les paiements importants effectués par les grandes compagnies pétrolières américaines à des gouvernements étrangers et sur la "prime Jamie" sur les actions de JPMorgan.

Le changement climatique complique les projets d'abris contre les tempêtes aux États-Unis Lorsque Princeville, en Caroline du Nord, s'est vu allouer 39,6 millions de dollars pour l' amélioration d'une digue destinée à retenir la rivière Tar en 2020, quatre ans se sont écoulés depuis que la montée des eaux a forcé les habitants à quitter la plus ancienne ville américaine fondée par des esclaves affranchis .

Un projet d'adaptation du Corps des ingénieurs de l'armée américaine avait été autorisé avant que les inondations causées par l'ouragan Matthew ne submergent une grande partie de la communauté. Mais la faible valeur des propriétés locales a fait que le projet n'a pas été jugé prioritaire, selon un nouveau rapport du Congressional Budget Office (bureau du budget du Congrès), un organisme non partisan.

Aujourd'hui encore, les travaux ne sont pas en cours, ce qui frustre les dirigeants de la ville qui se sont engagés à rester sur place et à ne pas partir vers des terres plus élevées. Pour en savoir plus sur la manière dont les agences américaines décident où dépenser de l'argent pour des mesures d'adaptation au climat, lisez mon article de cette semaine, en cliquant ici .

Nouvelles de l'entreprise Les dockers de la côte Est et du Golfe du Mexique ont entamé leur première grève à grande échelle en près de 50 ans, interrompant le flux d'environ la moitié du transport maritime du pays, après l'échec des négociations d'un nouveau contrat de travail sur les salaires.

Les actions de la banque de Wall Street JPMorgan Chase JPM.N devraient s'effondrer lorsque son directeur général Jamie Dimon finira par partir, selon les analystes et les investisseurs qui estiment que les actions ont une "prime Jamie " d'environ 10-15%.

Les régulateurs fédéraux ont autorisé l'achat par Chevron

CVX.N de Hess Corp HES.N pour 53 milliards de dollars, mais ont interdit au directeur général de Hess, John Hess, de rejoindre le conseil d'administration de Chevron. L'agence a invoqué des préoccupations concernant les communications que Hess, le fils du fondateur de la société, a eues avec des membres de l'OPEP .

Sur mon radar Les trois plus grandes sociétés américaines d'exploration énergétique, dont Exxon XOM.N et Chevron, ont payé plus de 42 milliards de dollars en impôts, redevances et autres éléments à des gouvernements étrangers l'année dernière, soit environ huit fois ce qu'elles ont payé aux États-Unis, selon les nouvelles déclarations réglementaires exigées par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).

Selon un rapport de JLens, une organisation juive d'investissement affiliée à l'Anti-Defamation League,les 100 plus grands fonds de dotation universitaires américains manqueraient 33,2 milliards de dollars de rendement sur 10 ans s'ils adoptaient des stratégies d'allocation d'actifs en actions publiques alignées sur le mouvement "Boycott, désinvestissement et sanctions" visant à isoler Israël.

Le transfert d'actifs liés au charbon vers un nouveau véhicule d'investissement responsable négocié en bourse CVLC.P a fourni le type de gain rapide que le Fonds d'assurance de l'État de New York souhaitait lors de l'évaluation des impacts climatiques et sociaux de ses avoirs, a déclaré un cadre supérieur lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker à New York.