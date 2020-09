Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sur Tiffany, Le Drian dit avoir été "totalement dans son rôle" en écrivant à LVMH Reuters • 22/09/2020 à 17:14









SUR TIFFANY, LE DRIAN DIT AVOIR ÉTÉ "TOTALEMENT DANS SON RÔLE" EN ÉCRIVANT À LVMH PARIS (Reuters) - Jean-Yves Le Drian a déclaré mardi qu'il avait été "totalement dans son rôle" en écrivant une lettre à LVMH pour l'avertir des risques d'un rachat du joaillier américain Tiffany en raison de la menace de sanctions américaines contre le secteur français du luxe. "En matière de diplomatie économique, mon rôle a trois orientations : il fait part aux groupes français de vocation internationale de la politique commerciale et transatlantique que suit le gouvernement", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. "Deuxièmement, mon rôle est de répondre à leurs interrogations politiques, quel que soit le pays mais singulièrement sur les Etats-Unis." "Troisièmement, mon rôle est d'appliquer le cas échéant l'avis du gouvernement sur une appréciation de nature politique sur la gestion des grandes échéances internationales à venir. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu à une interrogation du groupe LVMH totalement dans mon rôle." (Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.14% TIFFANY & CO NYSE +0.76%