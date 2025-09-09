Sur le marché de la dette, la France emprunte désormais aussi cher que l'Italie à 10 ans

La France emprunte depuis mardi désormais aussi cher que l'Italie à échéance dix ans ( AFP / JOEL SAGET )

La France emprunte depuis mardi désormais aussi cher que l'Italie à échéance dix ans, au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou et à l'approche de la révision de la notation du pays vendredi par l'agence Fitch Ratings.

Le rendement de l'emprunt français à dix ans était en hausse vers 09H40, à 3,48%, lorsque son équivalent italien était tout juste en-dessous, à 3,47%.

Cette situation est inédite depuis une quinzaine d'années au moins, alors que l'Italie a longtemps été considérée parmi les mauvais élèves en Europe en termes de maîtrise de sa dette publique.

Toutefois, alors que la situation budgétaire française se détériore, celle de l'Italie "s'est améliorée ces dernières années et le gouvernement Meloni s'est engagé à ramener leur déficit à 2,8% d'ici 2026", explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Plus une dette publique est jugée risquée par les marchés financiers, plus son taux de rendement est élevé.

Ce renchérissement du coût de la dette française fait directement suite au vote de confiance perdu lundi par François Bayrou, qui l'avait sollicité à la suite de son annonce de plus de 40 milliards d'euros d'économies en juillet.

"Le vote avait été annoncé le 25 août, ce qui a laissé aux marchés financiers le temps d'en digérer les implications. Depuis cette date, l'écart entre les obligations d'État françaises à 10 ans et celles de l'Allemagne s'est élargi, passant d'environ 70 points de base à environ 77 au 8 septembre 2025", et s'élargissait mardi matin à 82 points de base, commente Paul Jackson, directeur mondial de la recherche en allocation d'actifs chez Invesco.

"Il faut rappeler que l'écart était d'environ 50 points de base avant que le président Macron ne déclenche l'instabilité en convoquant les élections législatives anticipées qui ont eu lieu en juin/juillet 2024", a-t-il poursuivi.

Si Emmanuel Macron a affirmé son intention de vouloir nommer un Premier ministre rapidement, la démission de François Bayrou prévue mardi augmente l'incertitude, ce qu'abhorrent les investisseurs.

"La France vient de basculer dans une nouvelle zone de turbulences", a ainsi noté mardi John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

D'autant que l'image du pays est déjà écornée depuis la dissolution de l'Assemblée nationale il y a plus d'un an et l'instabilité politique qui s'en est suivie, faisant prendre à la Bourse de Paris un retard considérable sur les principales places financières du globe.

Les investisseurs ont de plus les yeux rivés vers l'agence Fitch Ratings, qui doit actualiser la note de la France vendredi.

"L'agence a déjà placé la France sous perspective négative, un abaissement est désormais probable", estime John Plassard.

Du côté des actions, l'indice vedette CAC 40 prenait 0,46% vers 09H40, soit 35,23 points à 7.770,07 points.