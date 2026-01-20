 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Supprimer CORRIGÉ-L'entreprise japonaise Inpex retire son plan environnemental pour le projet de CSC de Bonaparte en Australie, selon un site web gouvernemental
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de 8 millions de tonnes métriques, et non de 10 millions de tonnes, au paragraphe 1) par Helen Clark

La société japonaise Inpex

1605.T a retiré le plan environnemental de son projet de captage et de stockage du carbone de 8 millions de tonnes métriques par an à Bonaparte, au large de la côte nord de l'Australie, selon un site web gouvernemental.

Tous les grands projets sont évalués par le portail de la protection de l'environnement et de la conservation de la biodiversité. Le site web indique qu'Inpex a retiré le projet dimanche.

Il s'agit du deuxième retrait de projet de CSC après qu'ExxonMobil XOM.N a retiré son projet pour le bassin de Gippsland en mars 2025.

Inpex a déposé un plan distinct auprès du gouvernement du Territoire du Nord pour les composantes terrestres du projet il y a une semaine.

Bonaparte CCS a obtenu le statut de grand projet en juillet. Les autres partenaires du projet sont TotalEnergies TTEF.PA et Woodside Energy WDS.AX .

Pétrole et parapétrolier
Environnement

Valeurs associées

EXXON MOBIL
129,870 USD NYSE +0,56%
Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
INPEX
17,655 EUR Tradegate 0,00%
INPEX
19,0000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
63,63 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
58,99 USD Ice Europ -0,77%
TOTALENERGIES
56,430 EUR Euronext Paris +0,57%
WOODSIDE ENER
13,414 EUR Tradegate -1,21%
WOODSIDE ENER
17,2500 USD OTCBB +18,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank