Superprofits: le patron de TotalEnergies auditionné le 17 juin par les députés

Patrick Pouyanné à Washington, aux États-Unis, le 13 avril 2026. ( AFP / MANDEL NGAN )

Patrick Pouyanné, le PDG de la multinationale TotalEnergies, sous les feux des critiques pour ses énormes profits engrangés au début de la guerre au Moyen-Orient, sera auditionné le 17 juin par la commission des finances de l'Assemblée nationale, a annoncé mardi Eric Coquerel (LFI).

"Au moment où la fiscalité de Total revient dans l’actualité, j’ai décidé d’auditionner Mr Patrick Pouyanné en commission des finances. Cette audition aura lieu le 17 juin à 10 heures", a annoncé le président de la commission des finances sur le réseau social X.

"Aujourd’hui, la question de la fiscalité de Total, qui en 2025 a encore payé zéro euro d’impôt sur les sociétés, la question que nous posons à LFI du blocage des prix", sont "d’actualité", a déclaré M. Coquerel à l'AFP.

Le président de la Commission des finances a indiqué avoir reçu une réponse "positive" du PDG, un habitué des convocations parlementaires ces dernières années.

Selon le groupe, M. Pouyanné a été auditionné 11 fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, depuis la crise énergétique de 2022 liée à la guerre en Ukraine, qui avait donné lieu à des profits records chez les multinationales pétrolières.

"On avait déjà fait une mission flash en 2022 où il était venu d’ailleurs", a ajouté M. Coquerel.

"M. Pouyanné a toujours dit que c’était quelque chose qu’il trouvait normal. Il aura sans doute des questions un peu difficiles mais je crois qu’il s’y attend", a-t-il poursuivi.

L'audition du patron du géant pétrolier portera sur "la taxation des superprofits et la fiscalité des multinationales", sujets qui entrent dans le champ de la commission des finances, a précisé l'entourage de M. Coquerel à l'AFP.

Les bénéfices exceptionnels réalisés par TotalEnergies grâce à la flambée du prix des hydrocarbures dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient ont relancé le débat politique sur l'opportunité d'une taxe spécifique, objet de propositions de loi à gauche, face à un gouvernement plutôt enclin à laisser le pétrolier "redistribuer" cet argent comme il l'entend.

Le groupe a maintenu son plafonnement sur les prix des carburants dans ses stations, et annoncé des offres pour les ponts de mai.

"Ce sont des décisions fortes, généreuses, solidaires", a fait valoir le PDG la semaine dernière dans une interview à Sud Ouest, en prévenant que le groupe pourrait arrêter ce plafonnement en cas de surtaxe sur ses activités en France.