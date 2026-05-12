L'UE approuve un projet d'accord pour lutter contre la pénurie de médicaments essentiels

Une photo d'illustration montre diverses pilules de médicaments dans leur emballage d'origine à Bruxelles

Les législateurs de l'Union européenne et ‌les États membres sont parvenus mardi à un accord provisoire visant à renforcer l'approvisionnement du ​bloc en médicaments essentiels, par à la fois la stimulation de la production domestique et la réduction de la dépendance aux importations.

Cette initiative intervient alors que l'UE cherche à garantir ​l'accès à de nouveaux traitements, à un moment où les mesures de fixation du prix des médicaments prises par ​l'administration Trump aux États-Unis perturbent le secteur pharmaceutique ⁠et retardent certains lancements de traitements innovants en Europe.

Dans ce contexte, l'accord marque une ‌avancée pour la loi sur les médicaments essentiels (Critical Medicines Act) - proposée l'an dernier par la Commission européenne - qui vise à remédier aux vulnérabilités des ​chaînes d'approvisionnement pour environ 270 ‌médicaments considérés comme critiques pour la sécurité sanitaire de la ⁠région.

Emer Cooke, directrice de l'Agence européenne des médicaments, avait déclaré le mois dernier que l'Europe se trouvait à un "point critique" en matière de sécurité d'approvisionnement en médicaments et avait appelé ⁠à une coordination plus ‌étroite entre les États membres.

Ces mesures visent les médicaments essentiels tels que ⁠les antibiotiques, l'insuline et les vaccins, ainsi que des traitements destinés aux maladies chroniques ‌et rares. Elles visent à accroître les capacités de production au sein ⁠de l'UE et à réduire la dépendance à l'égard de fournisseurs ⁠situés notamment en Chine ‌et en Inde.

Dans le cadre de ce plan, qui doit encore être approuvé à la ​fois par le Parlement européen et le Conseil ‌européen, l'UE encouragerait des "projets stratégiques" industriels et aiderait les entreprises éligibles à créer, moderniser ou étendre leurs capacités ​de production.

Le texte prévoit également de permettre aux autorités européennes de favoriser la production locale dans les marchés publics, notamment en récompensant les fournisseurs en fonction de la ⁠part des médicaments et des ingrédients pharmaceutiques actifs qu'ils fabriquent dans l'UE.

Les analystes du cabinet de conseil Eurasia Group ont averti plus tôt cette année qu'une approche plus affirmée de type "Buy European" pourrait aussi bien susciter des inquiétudes parmi les entreprises qu'aggraver les tensions commerciales entre les États-Unis et l'UE.

(Reportage Ananya Palyekar et Bhanvi Satija, version française Elena Smirnova, ​édité par Benoit Van Overstraeten)