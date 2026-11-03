Supermicro fait exploser ses ventes, mais peine à préserver ses marges

Le fabricant américain de serveurs et d'infrastructures pour centres de données dédiés à l'intelligence artificielle Super Micro Computer bondit de près de 5% dans les échanges après-Bourse, porté par des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Son chiffre d'affaires a presque quadruplé sur un an, à 19,95 MdsUSD, contre 17,53 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 1,81 dollar, dépassant de 47% le consensus.

Cette croissance spectaculaire, également marquée par une progression séquentielle des ventes de 79%, témoigne de l'appétit persistant pour les infrastructures d'IA. Supermicro profite notamment du déploiement de serveurs équipés de GPU et de ses solutions intégrées DCBBS, qui regroupent équipements informatiques, refroidissement liquide et services pour centres de données. Le groupe avait toutefois déjà préparé le terrain en relevant ses estimations de ventes fin octobre.

La rentabilité offre néanmoins un tableau plus contrasté. Malgré un bénéfice net multiplié par près de dix sur un an, à 1,59 MdUSD, la marge brute est retombée à 12,7%, contre 17,5% au trimestre précédent, illustrant les difficultés à préserver les marges dans un marché concurrentiel dominé par les grands contrats d'infrastructure. Le flux de trésorerie opérationnel est par ailleurs resté négatif de 434 MUSD.

Supermicro a néanmoins relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 72-82 MdsUSD, contre 65-72 MdsUSD auparavant, et anticipe entre 19,5 et 21,5 MdsUSD de ventes au prochain trimestre. Reste à savoir si son expansion rapide pourra durablement améliorer sa rentabilité, alors que les besoins en fonds de roulement augmentent et que la contribution financière de ses nouvelles solutions demeure peu détaillée.