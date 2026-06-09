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Super Micro recule après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d'émissions d'actions
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions de Super Micro Computer ( SMCI.O ), fabricant de serveurs d'IA, ont chuté de 10,2 % à 36,50 dollars après la clôture

** SMCI annonce qu'il lève 7 milliards de dollars via des opérations sur actions et des instruments liés aux actions afin d'acheter des composants pour honorer son carnet de commandes en IA

** Les opérations se composent de deux volets: 5 milliards de dollars d'offres publiques souscrites et un programme d'offre au marché pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour des actions ordinaires

** SMCI a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour acheter les composants nécessaires à l'exécution de près de 39 milliards de dollars de commandes récentes pour ses serveurs IA de pointe

** SMCI a progressé de 38,6 % depuis le début de l'année

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