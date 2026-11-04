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Super Micro en hausse après avoir revu ses prévisions à la hausse ; ses résultats du premier trimestre dépassent les attentes
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 15:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro SMCI.O progresse de 2,7% à 32,34 dollars en début de séance, après la publication de ses résultats du premier trimestre

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 19,5 et 21,5 milliards de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 17,14 milliards de dollars

** La société revoit également à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, les portant à une fourchette comprise entre 72 et 82 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 65 à 72 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes de Wall Street, qui s'élevaient à 69,17 milliards de dollars

** SMCI affiche un chiffre d’affaires de 19,95 milliards de dollars au premier trimestre et un BPA ajusté de 1,81 dollar, deux chiffres supérieurs au consensus moyen des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les bons résultats de la société s’expliquent par la forte demande pour ses serveurs optimisés pour l’IA, qui a soutenu la croissance des ventes

** Sur 20 courtiers, quatre attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 12 “conserver” et quatre “vendre”; le cours cible médian s’établit à 43,5 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre se négocie à 5,59 fois le BPA prévu pour les 12 prochains mois, soit un niveau inférieur à la médiane du secteur, qui s’établit à 10,94

** En tenant compte des fluctuations de la séance, SMCI affiche une hausse de plus de 9% depuis le début de l'année

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