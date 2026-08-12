Super Micro Computer s'envole sur des perspectives vigoureuses

Super Micro Computer s'envole de 13,4% vers 35,8 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats trimestriels contrastés, mais assortis de perspectives particulièrement vigoureuses, avec un carnet de commandes record et des objectifs de revenus plausibles, selon Wedbush.

Pour son 4e trimestre comptable, le fabricant de serveurs et de solutions intégrées pour data centers a engrangé un BPA ajusté de 1,70 USD, contre un consensus proche de 0,92 USD, mais un chiffre d'affaires de 11,12 MdsUSD, certes en hausse de 93% sur un an, mais inférieur aux 11,6 MdsUSD attendus.

La principale surprise provient de la marge brute, qui a bondi à 17,5%, contre une prévision initiale comprise entre 8,2% et 8,4%. Super Micro a attribué cette amélioration à un mix plus favorable de clients et de produits, notamment à l'adoption de ses solutions intégrées pour centres de données.

Un carnet de commandes à un niveau record

Le CEO Charles Liang a également indiqué que le groupe californien avait ajouté plusieurs centaines de clients et enregistré plus de 60 MdsUSD de nouvelles commandes, portant son carnet à un niveau record, ce qui traduit la vigueur persistante des dépenses consacrées aux infrastructures d'IA.

"À mesure que la demande s'accélère, nous améliorons la rentabilité grâce à une plus grande diversité de clients d'entreprise et à une adoption plus large de notre architecture optimisée Data Center Building Block Solutions (DCBBS)", a-t-il ajouté.

Super Micro Computer anticipe un BPA ajusté compris entre 1,01 et 1,10 USD et des revenus compris entre 14,5 et 15,5 MdsUSD pour son 1er trimestre 2026-2027, ainsi que des revenus compris entre 65 et 72 MdsUSD sur l'ensemble de l'exercice qui commence.

Des prévisions de revenus "plausibles", selon Wedbush

"Les prévisions pour le 1er trimestre fiscal suggèrent que, bien que le potentiel de hausse des marges s'estompe en grande partie, ce recul est atténué par des perspectives de ventes plus solides", réagit un analyste de Wedbush.

Ce dernier estime que les objectifs de revenus annuels impliquent que ces niveaux de ventes élevés se maintiendront tout au long de l'année, une prévision qu'il juge "plausible, notamment au regard des ambitions d'envergure annoncées pour la construction de data centers pour 2027".

En somme, Wedbush relève ses estimations pour Super Micro et porte son objectif de cours de 34 USD à 40 USD grâce à la solidité des prévisions du groupe, tout en maintenant sa recommandation "neutre" pour l'heure, mentionnant une valorisation "raisonnable".