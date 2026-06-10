Super Micro Computer prévoit de lever 7 milliards de dollars par le biais d'émissions d'actions afin de répondre à la demande en serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des éléments de contexte et d'information générale au paragraphe 3, ainsi que des détails sur l'émission d'actions aux paragraphes 4 et 5)

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi qu'elle allait lever 7 milliards de dollars par le biais d'une série d'opérations de financement par actions et liées à des actions afin de financer l'achat de composants nécessaires pour répondre à la demande croissante pour ses serveurs IA avancés.

La société a déclaré qu'elle utiliserait le produit de cette levée de fonds pour honorer des commandes d'une valeur d'environ 39 milliards de dollars portant sur ses serveurs IA avancés, passées par plus de 20 clients.

Les entreprises d'infrastructure IA ont vu leur demande s'accélérer alors que les entreprises technologiques et les fournisseurs de cloud intensifient leurs investissements dans les centres de données pour prendre en charge les grands modèles linguistiques et d'autres applications IA. La semaine dernière, Alphabet GOOGL.O a décidé de lever 84,75 milliards de dollars dans le cadre d'offres d'actions revues à la hausse.

Ce montage financier comprendra la vente d'environ 3,75 milliards de dollars d'actions de dépôt et de 1,25 milliard de dollars d'actions ordinaires à des souscripteurs. L'action du fabricant de serveurs d'IA a chuté de 8 % en séance prolongée.

Super Micro prévoit également de vendre des actions pour un montant maximal de 2 milliards de dollars dans le cadre d'une offre au prix du marché, au plus tôt au troisième trimestre.

La société a indiqué qu'elle pourrait également utiliser une partie du produit net à d'autres fins, notamment le remboursement de la dette, l'augmentation du fonds de roulement et les dépenses d'investissement.