Super Micro Computer en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires liées à l'IA supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 10,8 % à 35 dollars lors des échanges avant l'ouverture, après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, invoquant une forte demande

** La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 65 et 72 milliards de dollars pour l’exercice 2027, bien au-dessus de l’estimation moyenne des analystes de 52,50 milliards de dollars, selon LSEG

** Les marges brutes du quatrième trimestre clos le 30 juin se sont établies à 17,5 %, dépassant l’estimation préliminaire de la société (comprise entre 15 % et 17 %) ainsi que ses prévisions initiales (comprises entre 8,2 % et 8,4 %)

** La société attribue cette amélioration à une composition de la clientèle et d'une gamme de produits meilleure que prévu, notamment grâce au report de plusieurs contrats au premier trimestre

** Le titre est noté « conserver » en moyenne par 21 analystes; l’objectif de cours médian est de 37,5 $ – données compilées par LSEG

** Les actions de SMCI ont progressé d’environ 8 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse d’environ 14 % de l’indice Nasdaq .IXIC