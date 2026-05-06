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Super Micro bondit après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 10:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action Super Micro Computer SMCI.O bondit de 17,7 % à 32,77 $ en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 11 et 12,5 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 11,07 milliards de dollars

** La société affiche un chiffre d'affaires de 10,24 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de plus de 122 % par rapport à la même période l'année dernière

** Six des 20 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, neuf « conserver » et cinq « vendre »; leur objectif de cours médian est de 37 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'indice SMCI affichait une baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice S&P 500 « Technologie, matériel, stockage et périphériques »

.SPLRCTHSP progressait d'environ 14 %

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