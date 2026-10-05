Suncor va céder ses participations pétrolières offshore au Canada à Ithaca pour 842 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du communiqué)

La société canadienne Suncor Energy

SU.TO a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour céder ses participations dans trois actifs pétroliers offshore à la société londonienne Ithaca Energy ITH.L pour un montant de 1,2 milliard de dollars canadiens (841,69 millions de dollars), payable en espèces dès la signature.

L'accord porte sur la participation de 48 % de Suncor dans Terra Nova, celle de 40 % dans White Rose et celle de 38,6 % dans West White Rose, et comprend un paiement conditionnel supplémentaire pouvant atteindre 350 millions de dollars canadiens, lié à l'évolution future des cours du pétrole.

Ithaca reprendra également les engagements d’investissement et l’ensemble des passifs futurs liés à ces actifs, notamment un programme de mise en conformité réglementaire des puits d’un montant de 500 millions de dollars canadiens qui débutera à Terra Nova en 2027, ainsi que les passifs estimés liés à la mise hors service et aux baux, s’élevant à un total de 1,4 milliard de dollars canadiens, a précisé Suncor.

Ithaca a déclaré que cette acquisition constituait sa première opération internationale et lui permettrait de s’implanter dans les zones offshore de l’est du Canada.

Cette opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur l’EBITDAX ajusté, le flux de trésorerie disponible et le dividende par action d’Ithaca dès sa finalisation, a précisé Ithaca.

"Cette transaction nous permet de concentrer davantage nos efforts sur les opportunités qui génèrent la plus grande valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Rich Kruger, directeur général de Suncor.

Suncor conservera ses participations dans les projets offshore Hebron et Hibernia.

Par ailleurs, Suncor a annoncé avoir porté le montant de ses rachats d’actions dans le cadre de son programme de rachat dans le cours normal des activités à 750 millions de dollars canadiens par mois, contre 500 millions auparavant, à compter du mois d’octobre.

La transaction devrait être finalisée début 2027, ont indiqué les sociétés.

(1 dollar = 1,4257 dollar canadien)