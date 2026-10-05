 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suncor va céder ses participations pétrolières offshore au Canada à Ithaca pour 842 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 03:53

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du communiqué)

La société canadienne Suncor Energy

SU.TO a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour céder ses participations dans trois actifs pétroliers offshore à la société londonienne Ithaca Energy ITH.L pour un montant de 1,2 milliard de dollars canadiens (841,69 millions de dollars), payable en espèces dès la signature.

L'accord porte sur la participation de 48 % de Suncor dans Terra Nova, celle de 40 % dans White Rose et celle de 38,6 % dans West White Rose, et comprend un paiement conditionnel supplémentaire pouvant atteindre 350 millions de dollars canadiens, lié à l'évolution future des cours du pétrole.

Ithaca reprendra également les engagements d’investissement et l’ensemble des passifs futurs liés à ces actifs, notamment un programme de mise en conformité réglementaire des puits d’un montant de 500 millions de dollars canadiens qui débutera à Terra Nova en 2027, ainsi que les passifs estimés liés à la mise hors service et aux baux, s’élevant à un total de 1,4 milliard de dollars canadiens, a précisé Suncor.

Ithaca a déclaré que cette acquisition constituait sa première opération internationale et lui permettrait de s’implanter dans les zones offshore de l’est du Canada.

Cette opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur l’EBITDAX ajusté, le flux de trésorerie disponible et le dividende par action d’Ithaca dès sa finalisation, a précisé Ithaca.

"Cette transaction nous permet de concentrer davantage nos efforts sur les opportunités qui génèrent la plus grande valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Rich Kruger, directeur général de Suncor.

Suncor conservera ses participations dans les projets offshore Hebron et Hibernia.

Par ailleurs, Suncor a annoncé avoir porté le montant de ses rachats d’actions dans le cadre de son programme de rachat dans le cours normal des activités à 750 millions de dollars canadiens par mois, contre 500 millions auparavant, à compter du mois d’octobre.

La transaction devrait être finalisée début 2027, ont indiqué les sociétés.

(1 dollar = 1,4257 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
3,04 USD NYMEX +2,29%
ITHACA ENER
282,000 GBX LSE +2,40%
Pétrole Brent
101,55 USD Ice Europ -1,41%
Pétrole WTI
90,14 USD Ice Europ -0,75%
SUNCOR ENERGY
62,600 EUR Tradegate +0,97%
SUNCOR ENERGY
99,150 CAD TSX +0,87%
SUNCOR ENERGY
69,565 USD NYSE +0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.10.2026 09:09 

    * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une ... Lire la suite

  • drapeaux us et europe 3 (Crédits: Adobe Stock)
    USA vs. Europe : la grande divergence (2015-2025)
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 05.10.2026 09:02 

    L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs. Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale ... Lire la suite

  • Nutthanit Duangmusit, le 1er octobre 2026, à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Thaïlande: 50 ans après un massacre, la jeunesse se bat toujours pour son droit au désaccord
    information fournie par AFP 05.10.2026 08:57 

    Cinquante ans après une manifestation étudiante en Thaïlande contre la dictature réprimée dans un bain de sang, la nouvelle génération de contestataires reste exposée aux poursuites judiciaires, à la prison ou à l'exil. Nutthanit Duangmusit, 24 ans, a passé plusieurs ... Lire la suite

  • Combinaison d'images créée le 26 juin 2026 avec à gauche le ministre du commerce chinois à Pékin le 24 octobre 2025, et à droite le responsable des négociations commerciales de l'Union européenne, Maros Sefcovic à Bruxelles le 29 juin 2026 ( AFP / Pedro PARDO )
    Semaine cruciale pour éviter une guerre commerciale entre l'UE et la Chine
    information fournie par AFP 05.10.2026 08:54 

    Les discussions entre Chinois et Européens pour tenter d'éviter une guerre commerciale vont s'intensifier cette semaine, avec une visite à Pékin d'un haut responsable de l'UE, qui va tenter d'arracher des concessions à l'Empire du Milieu. Le déficit commercial ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,42 -1,53%
CAC 40
7 823,59 -0,93%
HAFFNER ENERGY
0,714 -1,92%
SCHNEIDER ELECTRIC
278,35 -8,14%
DBT
0,0856 +4,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank