AkzoNobel cède ses activités "déco" en Asie du Sud-Est à Nippon Paint

( ANP / ROBIN VAN LONKHUIJSEN )

Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a annoncé lundi avoir conclu un accord pour céder son activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est au japonais Nippon Paint pour 1,35 milliard de dollars (1,21 milliards d'euros).

Cet accord comprend les activités de peintures décoratives de l'entreprise au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie.

En juin 2025, AkzoNobel avait annoncé céder ses activités "déco" en Inde et au Pakistan.

"La conclusion réussie de notre revue de portefeuille en Asie s'inscrit dans une stratégie continue visant à concentrer notre portefeuille sur les domaines où nous pouvons atteindre une échelle qui nous différencie et renforcer notre position", a déclaré dans un communiqué le directeur général d'AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume.

AkzoNobel a précisé conserver la propriété intégrale de ses activités de revêtements industriels en Asie du Sud-Est.

La finalisation des transactions est prévue pour mi-2027, sauf pour l'Indonésie, où la session devrait être finalisée séparément fin 2026.

"L'entreprise va désormais continuer à se consacrer pleinement à la finalisation de sa fusion avec Axalta", a précisé le communiqué.

AkzoNobel a annoncé fin 2025 sa fusion avec son rival américain Axalta Coatings System, donnant ainsi naissance à un leader mondial dans le secteur de la peinture et des revêtements industriels.

Le nouveau groupe sera coté à la Bourse de New York et aura deux sièges sociaux, à Amsterdam et à Philadelphie. Il sera domicilié aux Pays-Bas.

Les entreprises ont indiqué que la finalisation de la transaction est prévue entre fin 2026 et début 2027.