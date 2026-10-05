Suncor va céder ses actifs offshore canadiens à Ithaca pour 1,08 milliard de dollars

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La société canadienne Suncor Energy

SU.TO a accepté de céder ses participations dans les gisements pétroliers offshore de Terra Nova, White Rose et West White Rose à la société londonienne Ithaca Energy ITH.L pour un montant de 1,2 milliard de dollars canadiens (soit 841,69 millions de dollars), versé en espèces dès la signature, auquel s'ajoute un paiement conditionnel pouvant atteindre 350 millions de dollars canadiens, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

(1 dollar = 1,4257 dollar canadien)