Suncor prévoit une augmentation de la production de pétrole et de gaz en 2026, tout en réduisant son budget

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Suncor Energy SU.TO a prévu jeudi une baisse de ses dépenses en 2026 malgré une production de pétrole et de gaz plus élevée , alors qu'elle augmente la production de ses exploitations de sables bitumineux, qu'elle resserre les coûts et qu'elle stimule les rendements pour les actionnaires grâce à un programme de rachat élargi.

Les perspectives de Suncor reflètent celles de ses pairs Canadian Natural Resources CNQ.TO et Cenovus Energy CVE.TO , car les producteurs de sables bitumineux du Canada font maintenant partie des exploitants aux coûts les plus bas en Amérique du Nord après des années d'investissement, et ont surpassé de nombreux rivaux mondiaux dans le cadre d'un ralentissement pétrolier plus général.

Suncor, basée à Calgary (Alberta), prévoit une production en amont comprise entre 840 000 et 870 000 barils par jour l'année prochaine (bpd), en hausse par rapport à son estimation de 810 000 à 840 000 bpd pour 2025.

Suncor prévoit également une légère augmentation des volumes de raffinage pour atteindre entre 460 000 et 475 000 bpd en 2026. Elle s'attend à ce que l'utilisation des raffineries se situe entre 99 % et 102 %.

Suncor a déclaré qu'elle s'attend à ce que les dépenses en capital se situent entre 5,6 milliards de dollars canadiens (4,06 milliards de dollars américains) et 5,8 milliards de dollars canadiens en 2026, en baisse par rapport à ses prévisions de 6,1 milliards de dollars canadiens à 6,3 milliards de dollars canadiens pour 2025.

Les principaux investissements comprennent les plateformes de forage in situ, les projets de sables pétrolifères Mildred Lake East et Fort Hills North Pit, le champ pétrolifère extracôtier West White Rose et le plan d'optimisation du réseau de vente au détail de Petro-Canada en cours.

Le chef de la direction, Rich Kruger, a déclaré que la société continuera de remettre 100 % des fonds excédentaires aux actionnaires.

Suncor a augmenté ses rachats d'actions mensuels de 10 % en décembre pour atteindre 275 millions de dollars canadiens, ce qui laisse présager des rachats de 3,3 milliards de dollars canadiens l'an prochain.

Suncor prévoit de faire le point sur ses objectifs triennaux lors de la Journée de l'investisseur au début du mois de janvier.

(1 $ = 1,3794 dollar canadien)