 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président ukrainien à Berlin pour des pourparlers avec Américains et Européens
information fournie par AFP 14/12/2025 à 14:26

Volodymyr Zelensky à Londres le 8 décembre 2025 ( POOL / Toby Melville )

Volodymyr Zelensky à Londres le 8 décembre 2025 ( POOL / Toby Melville )

Le président ukrainien est arrivé à Berlin pour des pourparlers dimanche et lundi avec des responsables américains et européens en vue de trouver une issue diplomatique à la guerre, et convaincre Washington de renoncer à des concessions territoriales majeures à la Russie.

Américains et Allemands n'ont rien dit de l'agenda, mais selon le tabloïd allemand Bild, Volodymyr Zelensky doit être reçu dimanche par le chancelier Friedrich Merz.

Les émissaires américains, Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont également dans la capitale allemande, d'après le journal qui a publié des photos des deux responsables arrivant à l'hôtel Adlon, voisin de l'ambassade des Etats-Unis et de la porte de Brandebourg.

La chancellerie et la représentation américaine, interrogées par L'AFP, ne se sont pas prononcées.

Lors d'une conférence de presse en ligne dimanche, M. Zelensky a dit dimanche souhaiter convaincre les Etats-Unis de soutenir un cessez-le-feu impliquant un gel de la ligne de front, et non la cession à Moscou de tout le Donbass, comme le réclame Moscou.

- Prêt au dialogue -

"Les parties restent sur leurs positions et tentent ensuite de résoudre tous les problèmes communs par voie diplomatique. Je sais que la Russie ne voit pas cela d'un bon œil et j'aimerais que les Américains nous soutiennent sur ce point", a-t-il affirmé.

Kiev a toujours refusé ces concessions territoriales, M. Zelensky se bornant à évoquer cette semaine un éventuel référendum ou élection sur le sujet.

Dimanche, il a dit ne pas avoir encore reçu de réponse américaine à la version du plan pour mettre fin au conflit, amendée cette semaine par Kiev et ses alliés européens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )

"Je serai prêt au dialogue qui va commencer aujourd'hui", a-t-il souligné.

Il a réaffirmé que Kiev souhaitait des garanties de sécurité des Européens et de Washington pour dissuader la Russie de l'attaquer de nouveau.

"Nous envisageons un plan-cadre en 20 points, qui se termine par un cessez-le-feu" et "aujourd'hui nous voulons être sûrs qu'il n'y aura pas de répétition de la guerre après un cessez-le-feu", a-t-il insisté.

Il s'agirait d'un mécanisme inspiré de l'article 5 de l'Otan prévoyant une protection mutuelle des pays membres, sans adhésion formelle de l'Ukraine à l'Alliance atlantique, comme le demandait Kiev auparavant.

"C'est déjà un compromis de notre part", a précisé M. Zelensky, car c'est une revendication majeure de Moscou.

Alors que les hostilités se poursuivent, ajoutant de nouvelles victimes aux centaines de milliers de morts et de blessés qu'a fait la guerre, Donald Trump a affiché son impatience cette semaine concernant l'avancée des discussions autour de son plan de règlement du conflit déclenché par l'invasion russe de février 2022.

Kiev et ses alliés européens veulent l'amender, le jugeant trop favorable à Moscou.

M. Zelensky doit s'entretenir lundi à Berlin avec le chancelier Merz, son principal bailleur en Europe, et se rendre à un forum économique germano-ukrainien. Puis, ils seront rejoints par d'autres dirigeants européens.

- L'Europe veut peser -

L'Europe dit soutenir Kiev face à l'impatience de Donald Trump et aux demandes maximalistes de Moscou.

Largement maintenue sur la touche par Washington, elle veut aussi peser sur les pourparlers, arguant que la sécurité européenne est en jeu et que la Russie est une menace continentale.

L'Ukraine est pressée par Washington et Moscou de céder la partie du Donbass encore sous son contrôle, essentiellement dans la région de Donetsk. Il s'agirait d'y créer une "zone économique libre" ou une "zone démilitarisée".

En échange, l'armée russe se retirerait des zones sous son contrôle dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk (nord, nord-est et centre-est), mais se maintiendrait dans celles de Kherson et Zaporijjia (sud) dont Moscou revendique l'annexion.

La version du plan américain révisée par les Ukrainiens lors de négociations à Genève et en Floride n'a pas été rendue publique. Un texte a également été soumis à Moscou au Kremlin par l'émissaire américain Steve Witkoff.

Ces échangent tendus interviennent à un moment difficile pour l'Ukraine: la présidence a été déstabilisée par un vaste scandale de corruption, l'armée est en recul sur le front et la population est soumise à des coupures de courant à cause des frappes russes.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Josef Kranawetvogl, un haut responsable de la start-up du secteur de la défense Stark, le 10 décembre 2025 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Allemagne: les start-up de la défense réclament un virage technologique
    information fournie par AFP 14.12.2025 14:09 

    Déterminé à faire de l'Allemagne la première force militaire conventionnelle d'Europe, le gouvernement compte largement sur ses traditionnels géants industriels, mais pour les start-up du secteur, Berlin doit au plus vite effectuer un vrai virage vers les drones ... Lire la suite

  • Un homme acheminé sur un civière après une attaque par balles qui a fait onze morts sur la plage de Bondi à Sydney, le 14 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Une attaque contre une fête juive fait 11 morts à Sydney
    information fournie par AFP 14.12.2025 13:58 

    Deux individus ont ouvert le feu dimanche sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, faisant 11 morts et 29 blessés, selon les autorités. L'un des deux auteurs de l'attaque a en outre été tué et l'autre, ... Lire la suite

  • La Française Romane Miradoli, 2e du super-G de Saint-Moritz (Suisse), le 14 décembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Super-G de Saint-Moritz: Miradoli deuxième, sur les talons de Robinson
    information fournie par AFP 14.12.2025 13:43 

    Deuxième d'un souffle, la Française Romane Miradoli a signé dimanche son premier podium depuis mars, le sixième de sa carrière en Coupe du monde, en terminant à huit centièmes de la Néo-Zélandaise Alice Robinson dans le super-G de Saint-Moritz (Suisse). Sur un ... Lire la suite

  • Des opérations de vote lors de la présidentielle au Chili, à Santiago le 14 décembre 2025 ( AFP / EITAN ABRAMOVICH )
    Le Chili élit son président, l'extrême droite donnée favorite
    information fournie par AFP 14.12.2025 13:04 

    Les Chiliens votent dimanche pour élire leur président, lors d'un scrutin où l'extrême droite est donnée favorite pour la première fois depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet il y a 35 ans. Crédité d'une large avance par les sondages, l'ultraconservateur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank