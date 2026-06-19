Suncor indique que l'incendie qui s'est déclaré sur son site de Sarnia a été maîtrisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)

La raffinerie de Suncor Energy SU.TO , située à Sarnia, en Ontario, et d'une capacité de 85 000 barils par jour, a été le théâtre d'un petit incendie qui a été rapidement maîtrisé et éteint, selon une alerte communautaire diffusée vendredi.

Les autorités réglementaires compétentes et les parties prenantes locales ont été informées, précise l'alerte.

Suncor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.