Suncor indique que l'incendie qui s'est déclaré sur son site de Sarnia a été maîtrisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)
La raffinerie de Suncor Energy SU.TO , située à Sarnia, en Ontario, et d'une capacité de 85 000 barils par jour, a été le théâtre d'un petit incendie qui a été rapidement maîtrisé et éteint, selon une alerte communautaire diffusée vendredi.
Les autorités réglementaires compétentes et les parties prenantes locales ont été informées, précise l'alerte.
Suncor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
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