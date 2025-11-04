Suncor Energy dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe canadien Suncor Energy

SU.TO a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre mardi, la société intégrée de pétrole et de gaz ayant bénéficié d'une hausse de la production.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,48 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,08 dollar canadien par action, selon les données compilées par LSEG.