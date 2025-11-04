 Aller au contenu principal
Suncor Energy dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 23:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe canadien Suncor Energy

SU.TO a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre mardi, la société intégrée de pétrole et de gaz ayant bénéficié d'une hausse de la production.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,48 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,08 dollar canadien par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
Pétrole Brent
64,33 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
60,38 USD Ice Europ -1,08%
SUNCOR ENERGY
33,980 EUR Tradegate -1,39%
SUNCOR ENERGY
55,650 CAD TSX -0,36%
SUNCOR ENERGY
39,470 USD NYSE -0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

