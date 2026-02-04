 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UBS: bénéfice net en hausse de 56% au 4T à près de 1,2 milliard USD
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:09

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net bien meilleur qu'attendu pour le quatrième trimestre, en hausse de 56% sur un an à près de 1,2 milliard de dollars (1 milliard d'euros), porté notamment par sa banque d'investissement.

Son produit d'exploitation, l'équivalent de son chiffre d'affaires, s'est accru de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, à 12,1 milliards de dollars, a indiqué la banque dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 968 millions de dollars pour 11,78 milliards de chiffre d’affaires.

Les revenus de sa banque d'investissement se sont accrus de 13% à près de 2,9 milliards de dollars, tandis que ceux de ses activités de gestion de fortune ont grimpé de 11% à près de 6,6 milliards de dollars.

Les grandes banques américaines comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont également publié des bénéfices en hausse pour le quatrième trimestre, dopés par les fusions et acquisitions dans leurs activités de banque d’affaires.

Pour l'exercice écoulé, la banque compte augmenter son dividende de 22% à 1,10 dollar par action.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

UBS GROUP
37,100 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse
    information fournie par AFP 04.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens évoluent en légère hausse mercredi, prudents face au regain d'inquiétude sur le secteur de la tech et digérant une série de publications de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,38%, Londres 0,29% et ... Lire la suite

  • Les logos de Zurich Insurance et de Beazley
    Zurich Insurance propose de racheter Beazley pour environ €9,28 mds
    information fournie par Reuters 04.02.2026 09:00 

    L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un ‍accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 ‌milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ​ont annoncé mercredi les deux ⁠sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:59 

    (Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Illustration du logo Henkel
    Wendel va céder sa participation dans Stahl à Henkel pour environ 1,2 milliard d'euros
    information fournie par Reuters 04.02.2026 08:57 

    ‍Wendel a annoncé mercredi ‌avoir signé un ​accord en ⁠vue de céder ⁠sa ‍participation majoritaire ⁠de 68,5% dans ​Stahl Holdings à ⁠Henkel, ​pour un produit ​net ​de ​cession estimé ⁠à 1,2 milliard ‌d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank