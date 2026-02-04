UBS: bénéfice net en hausse de 56% au 4T à près de 1,2 milliard USD

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net bien meilleur qu'attendu pour le quatrième trimestre, en hausse de 56% sur un an à près de 1,2 milliard de dollars (1 milliard d'euros), porté notamment par sa banque d'investissement.

Son produit d'exploitation, l'équivalent de son chiffre d'affaires, s'est accru de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, à 12,1 milliards de dollars, a indiqué la banque dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 968 millions de dollars pour 11,78 milliards de chiffre d’affaires.

Les revenus de sa banque d'investissement se sont accrus de 13% à près de 2,9 milliards de dollars, tandis que ceux de ses activités de gestion de fortune ont grimpé de 11% à près de 6,6 milliards de dollars.

Les grandes banques américaines comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont également publié des bénéfices en hausse pour le quatrième trimestre, dopés par les fusions et acquisitions dans leurs activités de banque d’affaires.

Pour l'exercice écoulé, la banque compte augmenter son dividende de 22% à 1,10 dollar par action.