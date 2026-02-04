L'activité dans les services inchangée en janvier aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump à Washington DC le 29 janvier 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DIMITRIOS KAMBOURIS )

L'activité dans les services est demeurée stable au mois de janvier aux Etats-Unis mais reste globalement en expansion, selon les données publiées mercredi par la fédération professionnelle ISM, faisant même légèrement mieux que les attentes des marchés.

Pour le premier mois de l'année, l'indice PMI mesurant cette activité s'est établi à 53,8%, soit exactement la valeur observée en décembre, dont les données ont été révisées à la baisse (54,4% initialement annoncé).

C'est par ailleurs légèrement mieux que ce à quoi s'attendaient les analystes, qui anticipaient un indice à peine plus faible, à 53,5%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit dans tous les cas du 19e mois d'affilée de croissance pour l'activité dans les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contractant en-deçà de cette valeur.

"Pour le 2e mois d'affilée, l'indice pointe vers une croissance grâce à une même tendance observée pour les quatre sous-indices", a relevé le responsable de l'enquête, Steve Miller, "ce sont des signaux progressifs pour une poursuite de cette expansion, même si le sous-indice lié aux prix continue de grimper".

Ce dernier se situe en effet à un niveau toujours élevé, 66,6%, soit 0,2 point de pourcentage (pp) au-dessus de sa moyenne sur les 12 derniers mois, avec "plus de commentaires" de la part des entreprises sondées pour l'enquête "pointant l'impact des droits de douane et de l'incertitude", notamment du fait des tensions géopolitiques.

En revanche, les sous-indices liés à l'activité commerciale des entreprises ainsi qu'aux livraisons des fournisseurs ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2024.

Signe que les services se portent toujours bien dans l'ensemble, onze secteurs sondés ont signalé une croissance de leur activité, alors que seuls cinq ont souligné être confrontés à une contraction.