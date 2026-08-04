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Suncor Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 23:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société canadienne Suncor Energy a dépassé les prévisions des analystes concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix de vente du pétrole brut et à des marges de raffinage plus élevées.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, dans l'Alberta, a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,23 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 3,07 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 dollar américain = 1,4025 dollar canadien)

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