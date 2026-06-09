Summit Therapeutics en baisse après le lancement d'une offre de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Le titre de Summit Therapeutics SMMT.O a chuté de 9 % après la clôture, à 13 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société biopharmaceutique spécialisée en oncologie lance une offre publique de 500 millions de dollars pour son titre.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la R&D de son principal produit candidat, le médicament contre le cancer du poumon ivonescimab, ainsi que pour son fonds de roulement et ses besoins généraux.

** JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup sont les co-chefs de file

** L'action SMMT a clôturé en hausse de 1,3 % à 14,29 dollars mardi, ramenant sa perte depuis le début de l'année à 18 %

** La société basée à Miami, en Floride, compte environ 776,2 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 11 milliards de dollars

** La note moyenne de 18 analystes est “acheter”; le cours cible médian est de 32 $, selon les données de LSEG