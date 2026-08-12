 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Summit en hausse après que son partenaire Akeso a obtenu l'autorisation chinoise pour un traitement combiné contre le cancer du poumon
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 15:42
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de Summit Therapeutics SMMT.O progresse de 3 % à 15,58 dollars

** La société indique que son partenaire Akeso 9926.HK a annoncé l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché en Chine pour l’utilisation de l’ivonescimab, en association avec une chimiothérapie, dans le traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules de type squameux avancé

** L’ivonescimab appartient à une nouvelle classe de médicaments appelés « anticorps bispécifiques », qui agissent sur deux cibles

** Le médicament fait actuellement l’objet d’un examen par la FDA américaine pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé non squameux présentant une mutation de l’EGFR chez des patients déjà traités; une décision est attendue le 14 novembre de cette année

** Summit détient les droits commerciaux de l’ivonescimab hors de Chine dans le cadre d’un accord de licence de 5 milliards de dollars conclu avec Akeso

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 13,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AKESO
11,385 EUR Tradegate 0,00%
AKESO
13,2000 USD OTCBB 0,00%
SUMMIT THERAP
15,2850 USD NASDAQ +1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,694 +16,44%
INNATE PHARMA
2,17 +14,21%
CAC 40
8 674,94 -0,46%
SOITEC
131,7 +7,82%
Pétrole Brent
88,82 -0,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank