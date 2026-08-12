Summit en hausse après que son partenaire Akeso a obtenu l'autorisation chinoise pour un traitement combiné contre le cancer du poumon

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12 août - ** L'action de Summit Therapeutics SMMT.O progresse de 3 % à 15,58 dollars

** La société indique que son partenaire Akeso 9926.HK a annoncé l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché en Chine pour l’utilisation de l’ivonescimab, en association avec une chimiothérapie, dans le traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules de type squameux avancé

** L’ivonescimab appartient à une nouvelle classe de médicaments appelés « anticorps bispécifiques », qui agissent sur deux cibles

** Le médicament fait actuellement l’objet d’un examen par la FDA américaine pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé non squameux présentant une mutation de l’EGFR chez des patients déjà traités; une décision est attendue le 14 novembre de cette année

** Summit détient les droits commerciaux de l’ivonescimab hors de Chine dans le cadre d’un accord de licence de 5 milliards de dollars conclu avec Akeso

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 13,6 % depuis le début de l'année