Suisse: décès de Philippe Stern, l'ancien président de Patek Philippe

"Philippe Stern fut une figure emblématique de l'industrie horlogère suisse", salue Yves Bugmann, le président de la fédération horlogère ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La marque de montres Patek Philippe a annoncé lundi le décès de son ancien président, Philippe Stern, qui représentait la troisième génération aux commandes de cette prestigieuse manufacture familiale.

Président de l'entreprise de 1993 à 2009, Philippe Stern, le père de l'actuel président, "s'est éteint le 14 juin 2026 dans sa 88e année", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Petit-fils de Charles Stern, qui avait racheté avec son frère la manufacture en 1932, Philippe Stern était "considéré comme l'un des plus importants patrons de l'industrie", qui a joué "un rôle de premier plan" dans le succès de l'horlogerie suisse, ajoute le communiqué.

Il a notamment piloté l'entreprise dans les années 1970, lorsque le secteur traversait une grave crise face à l'arrivée sur le marché des montres à quartz japonaises.

Alors que beaucoup pensaient que la montre mécanique avait "fait son temps", lui avait résolument maintenu le cap sur la très haute qualité qui avait fait la réputation de la marque, "persuadé" qu'il restait "une place pour les garde-temps traditionnels", avec une clientèle attachée au "bel artisanat", plutôt qu'à "la production de masse", retrace le communiqué.

Au début des années 1980, il avait répliqué à cette concurrence des montres à quartz bon marché en se lançant au contraire dans un ambitieux projet visant à produire la montre mécanique la plus compliquée au monde, consacrant neuf ans de travaux pour développer le Calibre 89, qui réunit 33 complications.

Patek Philippe est aujourd'hui "une des maisons de luxe les mieux gérées", a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, pour qui Philippe Stern a placé la marque "au sommet absolu de la pyramide horlogère", a-t-il indiqué à l'AFP.

L'entreprise, toujours en mains familiales, ne dévoile pas son chiffre d'affaires mais selon les estimations de M. Bertschy, il avoisine les 2,4 milliards de francs suisses (2,5 milliards d'euros).

Très prisée des collectionneurs, la marque est une des stars des salles d'enchères avec des montres qui se vendent plusieurs millions. En 2019, un de ses modèles avait été adjugé à 31 millions de francs suisses lors d'enchères à Genève.

Rayonnement mondial

"Philippe Stern fut une figure emblématique de l'industrie horlogère suisse", a fait valoir Yves Bugmann, le président de la fédération horlogère, Patek Philippe ayant contribué à "sa réputation d’excellence" et à son "rayonnement mondial", a-t-il indiqué à l'AFP.

L'horlogerie suisse était sortie de la crise du quartz grâce au succès de la marque Swatch mais aussi grâce au repositionnement sur le segment du luxe.

"Philippe Stern était un vrai entrepreneur", a de son côté réagi le groupe Swatch, contacté par l'AFP.

Patek Philippe doit notamment à Philippe Stern la montre Nautilus, qui fait partie aujourd'hui de ses modèles de référence.

Né en 1938 à Genève, Philippe Stern a fait tout sa carrière au sein de l'entreprise où, comme le veut la tradition familiale, il avait dû découvrir le métier "de la base au sommet" pour comprendre tous les rouages de l'horlogerie avant d'en prendre les commandes, souligne le communiqué.

En 2009, il avait passé la main à son fils, mais avait conservé la fonction de président d'honneur.