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Accord Iran-USA: Wall Street termine en nette progression, record du Dow Jones
information fournie par AFP 15/06/2026 à 22:09

Le drapeau américain près de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Le drapeau américain près de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en forte hausse lundi, soutenue par l'annonce d'un accord de paix entre Washington et Téhéran, qui laisse entrevoir un rétablissement prochain des flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Le Dow Jones a terminé sur un nouveau sommet en clôture, s'octroyant 0,92% à 51.671,03 points. L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - s'est envolé de 3,07%, tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,65%.

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