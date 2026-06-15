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Trump annonce un meeting politique le 4 juillet pour la fête nationale
information fournie par AFP 15/06/2026 à 22:32

Le président américain Donald Trump dans l'Octogone à l'issue de l'événement d'arts martiaux mixtes "UFC Freedom 250" sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le président américain Donald Trump dans l'Octogone à l'issue de l'événement d'arts martiaux mixtes "UFC Freedom 250" sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Donald Trump a annoncé lundi qu'il tiendrait à Washington le 4 juillet un immense meeting politique pour la fête de l'indépendance des Etats-Unis, imprimant encore davantage sa marque sur les célébrations du 250e anniversaire du pays.

"Nous allons organiser le RASSEMBLEMENT DE TRUMP le plus spectaculaire de tous, un HOMMAGE À L'AMERIQUE", a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social, assurant qu'il allait "prononcer un discours que vous ne voudrez pas rater".

Un discours à travers lequel le milliardaire républicain a proclamé vouloir rendre "hommage au peuple, à l'esprit, à la force, à la résolution et aux triomphes de notre pays".

Cette annonce devrait renforcer les critiques concernant la politisation de l'événement alors que la fête du 4 juillet, ponctuée par des feux d'artifices géants au coeur de la capitale américaine, est traditionnellement apolitique.

Elle survient au lendemain de combats de MMA qui se sont tenus dans les jardins de la Maison Blanche pour célébrer le 80e anniversaire du président américain.

Donald Trump avait annoncé précédemment qu'il organiserait un rassemblement politique le 24 juin, en lieu et place d'un concert prévu pour marquer le 250e anniversaire mais boudé par plusieurs artistes en raison de la tournure trop politique que prenaient les spectacles.

"Mes concerts n'ont jamais été politiques. (...) Malheureusement, ce qui nous avait été présenté comme une célébration de notre pays a évolué vers quelque chose de bien plus clivant que ce à quoi j'avais accepté de participer", avait par exemple justifié le rocker Bret Michaels.

Deux comités d'organisation

Le 4 juillet, en plus de son discours, le président américain a détaillé sur Truth Social que "plus de 300 membres de nos puissantes et talentueuses fanfares militaires, orchestres et unités cérémonielles interpréteront des mélodies patriotiques, des classiques américains, ainsi que ma playlist".

Des feux d'artifice illuminent le ciel au-dessus du National Mall à la fin de l'UFC Freedom 250 qui s'est déroule sur la pelouse sud de la Maison Blanche, à Washington, le 15 juin 2026 ( POOL / Kevin Dietsch )

Des feux d'artifice illuminent le ciel au-dessus du National Mall à la fin de l'UFC Freedom 250 qui s'est déroule sur la pelouse sud de la Maison Blanche, à Washington, le 15 juin 2026 ( POOL / Kevin Dietsch )

L'événement sera couronné par ce que Trump a promis être "le PLUS GRAND SPECTACLE DE FEU D'ARTIFICE DE L'HISTOIRE".

Ces spectacles sont programmés par le comité "Freedom 250", un partenariat public/privé mis en place par la Maison Blanche et dirigé par des alliés de Donald Trump.

Dans le même temps, le comité "America 250", où sont représentés les deux camps politiques du Congrès, a lui aussi dévoilé une partie de sa programmation.

Celle-ci se déroulera dans plusieurs villes des Etats-Unis, comme Charleston en Caroline du Sud ou Milwaukee dans le Wisconsin, contrairement à "Freedom 250" qui se concentre quasi-exclusivement sur la capitale américaine.

"America 250" a notamment annoncé lundi son propre concert du 4 juillet au Los Angeles Memorial Coliseum, avec en vedettes Queen Latifah, Chris Stapleton et les Smashing Pumpkins.

La recette du spectacle sera reversée à l'ONG spécialisée dans l'aide humanitaire Feeding America.

Donald Trump
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