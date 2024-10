Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Suez: signature de quatre accords au Maroc information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - SUEZ annonce que quatre nouveaux accords ont été signés au Maroc pour optimiser la gestion de l'eau et des déchets.



En collaboration avec SOMAGEC et JET CONTRACTORS, Suez met ainsi en place un centre de traitement des déchets à Oum Azza, visant à devenir un 'green landfill' - c'est-à-dire un centre de traitement des déchets qui contribue à l'économie circulaire.



De plus, un contrat de 120 millions d'euros pour le centre de Kénitra prévoit une valorisation des déchets en énergie.



Enfin, un protocole d'accord avec le Groupe Safari sera signé pour créer une entreprise commune, et un programme de recherche avec la Fondation MAScIR se concentrera sur la valorisation des matières organiques.





