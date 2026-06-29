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Suez remporte un contrat de performance de €2 mds sur 15 ans à Oman
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 15:07

Le groupe français Suez a déclaré lundi avoir remporté un contrat de deux milliards d'euros sur 15 ans pour soutenir le développement durable du secteur de l'eau à Oman, notamment pour la maintenance des services d'eau potable et d'assainissement de près de la moitié de la population du sultanat.

L'entreprise spécialisée dans la gestion de l'eau et des déchets œuvrera à réduire les pertes en eau dispendieuses et à accroître la performance opérationnelle des services d'Oman, le pays cherchant à moderniser son secteur de l'eau.

Le contrat, confié à Suez et ses partenaires par NAMA Water Services - le service public national de distribution d'eau et de traitement des eaux usées d'Oman - vise à assurer les services d'eau potable et d'assainissement à Mascate et dans les gouvernorats de Sharqiyah Nord et Sharqiyah Sud.

Il couvrira notamment l'exploitation et la maintenance de 240 puits et 10.700 km de canalisations, la modernisation de 4 usines de dessalement et l'exploitation et maintenance de 22 stations d'épuration.

La rémunération de l'opérateur sera conditionnée par la réduction des pertes en eau de 34% à 11% d'ici à 2040, par la garantie d'une alimentation en eau 24 heures sur 24 et par le déploiement d'une maintenance préventive optimisée, afin d’améliorer la fiabilité des services et de prolonger la durée de vie des infrastructures.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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