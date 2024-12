Suez: la Banque des Territoires rejoint le projet Novasteam information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Suez, actionnaire majoritaire du projet Novasteam, annonce s'associer à la Banque des Territoires avec comme objectif de décarboner l'usine Novacarb, spécialisée dans la production de carbonate et bicarbonate de sodium.



Le projet, qui inclut deux unités pour la préparation et la valorisation énergétique de CSR (combustibles solides de récupération), fournira 350 GWh de chaleur bas carbone et éliminera l'usage du charbon.



Les travaux, commencés en septembre 2023, devraient s'achever en 2025, avec une mise en service à horizon 2026.



'Suez est un acteur leader de la filière CSR en France, nous sommes convaincus du rôle clé de cette filière pour conduire la transition écologique des industriels et des collectivités', indique Yves Rannou, directeur Recyclage et Valorisation, vice-président exécutif de Suez.





