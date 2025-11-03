 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget de la Sécu : la Cour des comptes qualifie de "presque hypothétiques" les prévisions d'économies en 2026
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/11/2025 à 15:51

La réduction du déficit prévu dans le projet de budget s'appuie notamment sur une progression des dépenses d'assurance maladie qui n'a plus été aussi limitée depuis 10 ans.

Pierre Moscovici à Paris, le 3 novembre 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Pierre Moscovici à Paris, le 3 novembre 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La Cour des comptes a estimé lundi 3 novembre que les économies prévues dans le budget de la Sécu 2026 -pour un déficit ramené à 17,5 milliards d'euros-, sont très "fragiles", voire "hypothétiques", alors qu'il est examiné à partir de mardi en séance plénière à l'Assemblée nationale.

"Ce qui est prévu en maitrise de la dépense sociale en 2026 est très ambitieux, très fragile, très vulnérable, et presque d'une certaine façon hypothétique ", a déclaré à la presse le président de la Cour, Pierre Moscovici, en présentant une note sur la situation financière de la Sécu à destination du Parlement.

"Et si le débat parlementaire tourne d'une certaine façon (...), on pourrait même assister à un maintien, voire une augmentation du déficit", actuellement prévu à 23 milliards d'euros pour 2025, a-t-il expliqué. "À ce moment-là, nous ne tiendrons pas les objectifs " d'ensemble fixés pour les finances publiques françaises, a-t-il averti.

La Cour des comptes s'est déjà émue à de multiples reprises sur les risques qu'entraine la dégradation des comptes de la Sécurité sociale, alors même que le pays n'a pas à affronter de situation de crise économique qui pourrait justifier ce trou.

Prévisions trop optimistes ?

Le projet de budget de la Sécu 2026 présenté par le gouvernement Lecornu, largement préparé par le gouvernement Bayrou, prévoit de ramener le déficit de la Sécurité sociale à 17,5 milliards en 2026, contre 23 milliards en 2025 et 15,3 milliards en 2024.

Cette réduction s'appuie notamment sur une hausse de 1,6% seulement des dépenses d'assurance maladie , une frugalité qui n'a jamais été atteinte depuis 2015 et 2016, selon Pierre Moscovici.

Il repose aussi sur des mesures très contestées à l'Assemblée comme la non-indexation sur l'inflation des retraites et prestations sociales, et le doublement des franchises médicales.

Sébastien Lecornu a déjà annoncé vendredi soir à l'Assemblée qu'il renonçait à la non-indexation, qui devait rapporter 2,5 milliards d'euros. Le Premier ministre s'est également déclaré favorable à ce que le Parlement "desserre un tout petit peu la pression" sur les économies pour les hôpitaux.

Budget France

3 commentaires

  • 16:30

    accueillir des centaines de milliers d etrangers.. alors que nos entreprises vont au tapis en masse .. et qu Amazon commence à tailler dans le vif avec l IA ... ca sert à quoi d accueillir autant ... pour au final sacrifier les plus de 50 ans.. car la premiere discrimination c est l age .. ca peut marcher des etrangers qui ne risquent pas de travailler .. à moins que les patrons mettent à la porte en masse les plus de 50 ans .. mais aprés faudra entretenir les plus de 50 ans

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank