Beyond Meat en baisse suite au report de la publication des résultats trimestriels
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

3 novembre - ** Les actions du fabricant de fausse viande Beyond Meat BYND.O ont baissé d'environ 12 % à 1,46 $ ** La société retarde la publication de ses résultats du troisième trimestre car elle a besoin de plus de temps pour quantifier les charges de dépréciation liées à certains de ses actifs ** BYND publiera ses résultats trimestriels le 11 novembre, au lieu du 4 novembre comme prévu précédemment

** "Pas encore en mesure de quantifier raisonnablement le montant", déclare la société ** Vendredi, la société a annoncé des revenus trimestriels préliminaires supérieurs aux estimations

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 60 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BEYOND MEAT
1,4091 USD NASDAQ -14,86%
